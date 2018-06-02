Bursluluk sınavı kaç dakika sürecek? Sınav kaçta bitecek?

Bursluluk sınavı, 3 Haziran Pazar günü yurt genelinde onlarca okulda gerçekleştirilecek. Ortaöğretim dönemi boyunca eğitim öğretim desteği elde etmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı 2018 bursluluk sınavı, 5'nci sınıf ile 11'nci sınıf arasındaki tüm öğrencileri kapsayacak. Sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle birlikte, belirtilen saatte sınava girecekleri okulun önünde hazır bulunacak olan öğrenciler, kademeli olarak içeri alınacak. Peki, bursluluk sınavın kaç dakika sürecek? Sınav ne zaman bitecek? İşte, yeni adıyla İOKBS sınavı hakkında bazı detaylar

BURSLULUK SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Bursluluk sınavında her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINABİLECEK?

otoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.



Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.