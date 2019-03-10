Bursluluk sınavı ne zaman? 2019 İOKBS (PYBS) başvurusu ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için vatandaşların araştırması devam ediyor. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, başvuru süreci ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bursluluk sınavı başvurusu için geri sayım başladı. Binlerce kişinin katılım sağlamak için araştırmalarına başladığı bursluluk sınavı, bu yıl da haziran aylarında gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS ve PYBS olarak da anılan bursluluk sınavı için başvuru tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 12 Mart'ta başlamış ve 5 Nisan'da sona ermişti. Bu yıl başvuruların bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.
Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.
SINAV NE ZAMAN?
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle