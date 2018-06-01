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    Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta? Geçmiş yıllara ait bursluluk sınavı soruları

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için artık son hazırlıklar yapılıyor. 3 Haziran’da İOKBS'ye girecek olan öğrenciler, bir yandan geçmiş yıllar ait sınav sorularını incelerken bir yandan da saat bilgisini sorguluyor. Peki Bursluluk sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak? İşte sınav bilgileri ve geçmiş yıllara ait bursluluk sınavı soruları!

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri 3 Haziran tarihinde İOKBS’ye girecekler. 2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden paylaşılmıştı.

    Bursluluk sınavı , 03 Haziran 201 8 tarihinde Türkiye saatiyle saat 1 0 .00 ’da, ÖDSGM tarafından yapılacak. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirilecek. Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacak.

    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

    GEÇMİŞ YILLARA AİT BURSULUK SINAVI SORULARI

     

     

    Etiketler: pybs , bursluluk sınavı saat kaçta , gündem
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