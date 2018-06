Bursluluk sınav soruları cevapları ne zaman yayımlanacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfıyla 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) , bugün tamamlandı. Saat 13.00'de sona eren sınavın hemen sonrasında "Bursluluk sınav soruları cevapları ne zaman yayımlanacak?", "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi.



İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İOKBS soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Fakat soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmış değil.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:



a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.



b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.



d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.



ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.



h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.