Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, İOKBS sınavının birincisi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, İOKBS sınavının birincisi!
GeriGündem Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, İOKBS sınavının birincisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.07.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, İOKBS sınavının birincisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, İOKBS sınavının birincisi!

Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan bursluluk sınav sonuçları TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, bursluluk sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Öğrenciler, 22 Temmuz tarihinde erişime açılan sonuç sorgulama sayfasına TC No ve doğum tarihi bilgileri ile erişebilecek. İşte, bursluluk sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçları, aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BİRİNCİ BELLİ OLDU

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceyhan (11), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 100 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Çubuk Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Melike Zülal Ceyhan, İOKBS'de 500 tam puan aldı. Çubuk Ortaokulu Müdürü Muharrem Tuncel, bu sonuçtan mutluluk duyduklarını belirterek, "Önceki yıllarda da Liselere Geçiş Sınavlarında Türkiye birincileri çıkaran okulumuz, bu yıl da bursluluk sınavında şampiyon çıkararak, başarıyı geleneğe dönüştürdü. Başarı ekip işidir. Biz güçlü bir ekibiz. Kocaman ailemiz, fedakar yönetici ve öğretmenlerimize emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarısından dolayı öğrencimizi, ailesini ve büyük katkıda bulunan okul öğretmenlerini tebrik ederim" dedi. Melike Zülal Ceyhan’nın babası Halim Ceylan ise, "Hamdolsun kızım bize bu gururu yaşattı. Hocalarıma ve eşime şükranlarımı sunarım. Darısı diğer yavrularımıza" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Müzisyenin feci ölümü! Son paylaşımı yürek burktu
Şok detaylar çıkmaya devam ediyor! Hiç biri aynı evde yakalanmadı...
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Hakan Atilla İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...