Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. 2 Haziran'da İOKBS'ya katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, konuya dair MEB'den açıklama geldi. Peki, 2019-İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini katılım gösterdiği bursluluk sınavı, 2 Haziran 2019 tarihinde tamamlandı. Öğrenciler sınavda kendilerine verilen sorulara 120 dakikada cevap aradı. Sınavın ardından, geçtiğimiz günlerde İOKBS soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçları ile ilgili gözler MEB'den yapılacak duyuruya çevrilmişken, beklenen açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklama ile 2019 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, İOKBS sınav sonucu ne zaman açılanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, bursluluk sınavına dair bilgiler.
Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
22 Temmuz tarihi itibariyle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar MEB'nin internet sitesinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile siteye giriş yapması için yeterli olacaktır.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK SINAVINDA PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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