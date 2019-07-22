MEB Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarını açıkladı.. Burslar ne zaman yatacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. İOKBS sınavında başarı sağlayan adaylar, devlet tarafından burs kazanma hakkı elde edecekler. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Burslar ne zaman yatacak?
Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) haftalardır merakla beklenen sonuçları, beklendiği üzere az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarını açıklamasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, kendilerine ait sonuçları sorgulamak istiyor. İşte, bursluluk sınavı sonucu sorgulama sayfası...
2 Haziran 2019'da tamamlanan, ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı İOKBS sınavına ait sonuçlar, MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek öğrenilebiliyor.
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Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır
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