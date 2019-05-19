Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2018 İOKBS sınav soruları
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 2 Haziran'da yapılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, MEB’in resmi sayfası üzerinden bursluluk sınavı giriş belgesini edinebiliyor, ayrıca geçtiğimiz yıl çıkan soruları görüntüleyebiliyor. Peki, bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2018 İOKBS sınav soruları
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 22 Mart tarihinde tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler sonra, 17 Mayıs 2019 tarihinde sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs Cuma gününden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
2018 İOKBS SORULARI
Geçtiğimiz yıl İOKBS adını alan bursluluk sınavının 3 Haziran 2018 tarihli soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı.
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SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir
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