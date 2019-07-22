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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ODSGM bursluluk sınav sonucu sorgulama sayfası

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Bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ODSGM bursluluk sınav sonucu sorgulama sayfası

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarına dair açıklama Bakanlığın internet sayfası üzerinden yapıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından, öğrenci ve veliler, bursluluk sınav sonuçlarını öğrenmek için internette yoğun araştırma yapıyor. Peki, 2019 bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEB bursluluk sınav sonucu sorgulama sayfası.

2 Haziran 2019 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS'de heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 bursluluk sınav sonuçlarında burs kazanma hakkı elde eden öğrencileri açıkladı. İOKSB sonuçları MEB'e bağlı olan https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. İşte, ODSGM üzerinden bursluluk sınavı sonucu öğrenme hakkında bilgiler.

Bursluluk sınav sonucu http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Ancak, öğrenci ve veliler tarafından yoğunluk gören site zaman zaman hata veriyor.

ODSGM BURSLULUK SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

BURS BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

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