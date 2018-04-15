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    Bursa'yı birbirine kattı... Mahalleli linç etmek istedi

    Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
    15.04.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Bursa'da, pazaryerinde kayınpederi Mahmut Çiftçi’yi öldürdükten sonra evini yakan, rehine aldığı kişiyi bacağından vuran cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33), adliyeye sevk edildi.

    Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan’da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi’ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgâha yakın bir yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler’in (54) de koluna saçmalar isabet etti.

    Silah sesleri üzerine pazaryerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

    Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elinde silah, öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi’nin Sırameşeler Mahallesi 12’nci Esen Sokak’ta kirada oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi’nin öldüğü hastanede bulunurken, içeri giren Dağdelen evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.

    REHİNEYİ AYAĞINDAN VURDU

    Bir süre sonra Yakup Dağdelen, aynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi’yi (66) rehine alarak dışarı çıktı. Dağdelen’in başına silah dayayıp, sokakta birlikte dolaştığı Mehmet Macit Mekikçi, bir ara yere oturdu. Bu sırada Yakup Dağdelen, Mekikçi’yi sağ bacağından vurdu. Müdahale eden Polis Özel Harekât ekipleri Yakup Dağdelen’i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mekikçi ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Pazarda 2 kişiyi vuran, evde yangın çıkarıp 1 kişiyi rehin alan şüpheli adliyedeBursa'da, pazar yerinde kayınpederini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan, daha sonra kayınpederinin oturduğu evde yangın çıkarıp rehin aldığı ev sahibini yaralayan ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33) adliyeye sevk edildi.
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    MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

    Mahalle sakinleri yaklaşık 2 saatlik rehine krizinin ardından yakalanan Yakup Dağdelen’i linç etmek istedi. Polis, öfkeli vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

    Dağdelen emniyete götürülürken, ateşe verdiği evdeki yangın da alevler yan binalara sıçramadan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

    Yakup Dağdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Cezaevinden kaçtı kayınpederini öldürdü rehineyi sokakta vurduCezaevinden kaçtı kayınpederini öldürdü rehineyi sokakta vurdu


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    Etiketler: Bursa , gündem
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