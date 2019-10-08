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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.10.2019 - 03:51, Son Güncelleme:

Bursa'ya şehit ateşi düştü

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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu’nunÿ(22) acı haberi Bursa’da oturan ailesine ulaştı.

Çukurca’daki 2. Hudut Tugayı’ndanÿKavuşak Askeri Üssüne erzak götüren askeri araç, saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmenÿKotanoğlu, şehit oldu. Kotanoğlu’nunÿşehadet haberi, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesinde oturan ailesine gece geç saatlerde sağlık personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından iletildi.

Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Muhammet Emin Kotanoğlu’nun acı haberi üzerine aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Erzurum Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Kotanoğlu’nun naaşının sabah Yüksekova’da düzenlenecek törenin ardından Bursa’ya getirilerek Hamitler Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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