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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
19.11.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

'Bursa'nın şubat ayına kadar yetecek suyu var'

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'Bursa'nın şubat ayına kadar yetecek suyu var'

BURSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' dedi.

BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, kentte içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını belirterek, ''Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı, yüzde 63'ler civarında'' diye konuştu. Beklenen yağışları geciktiğini belirten Gülenç, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle barajlardaki doluluk oranının da artacağını belirtti. Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' dedi. 

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki laboratuvarın, uluslararası geçerlilikte akreditasyonu olduğunu belirten Güngör Gülenç, şehrin farklı noktalarından alınan numunelerle her gün bakteriyolojik, biyolojik ve kimyasal analizler yapıldığını söyledi. Bursa'nın, çeşmelerden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında geldiğini kaydeden Gülenç, BUSKİ'nin yanı sıra İl Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı meslek odaları tarafından da analizler gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

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