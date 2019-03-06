Bursa’nın gelecek 50 yılı planlanıyor

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı AK Parti büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş, ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden kültür sanat ve spora kadar her alanda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Bursa’nın 3 milyon nüfusuyla, 15 milyar dolara yakın ihracatıyla, tarihi ve kültürel özellikleriyle, yoğun göç almış yapısıyla ve sıkıntılarıyla beraber büyümüş bir şehir olduğunu belirten Alinur Aktaş, şehrin ana konusunun trafik ve ulaşım olduğunu söyledi.

“İkinci konumuz da imar ve kentlilik” diyen Aktaş, “Bugüne kadar yapılmış güzel hizmetler var tabii; ama hızlı büyümeden mütevellit sorunlar da var. İhtiyaçlar ile hizmet sunumu arasında skala farkı var” dedi. Başkan Aktaş, bu farkı kapatmak adına çok özel projeler hazırladıklarını ve bu kapsamda aynı zamanda kentin gelecek 50 yılını da planladıklarını vurguladı:

Eren Aka - Alinur Aktaş

“Gerek 1/100.000 ölçekli imar planı, gerek 2035 ulaşım master planında gelecek Bursa’yı görerek hareket ettik. Dolayısıyla bu sayı, yakın gelecekte inşallah apartman gölgelerinin kapatmadığı Osmanlı ruhuna, ecdadın emanet ettiği şehre uygun görünümün çoğaldığı, yatay mimari ile büyüyen ve beraberinde artık vahşi sanayileşmeden ziyade yüksek teknolojiyi ve katma değeri daha yüksek sanayiyi bağrında bulunduran bir Bursa gelişecek. Bunu yaparken de planları yapanlar olmamız sebebiyle önüne gelen yere yeni sanayi alanı yapmaktan ziyade, bununla alakalı standartları inşallah öncelikle ilk elden yükselteceğiz. Şehri kesinlikle büyüteceğiz, yeni uydu şehirler oluşturacağız ki Bursa’yı sağlıklı bir şekilde dönüştürelim. Dolayısıyla içinde yaşamaktan keyif alınan bir Bursa’yı hep beraber kurmayı arzu ediyoruz.”

ALTI BAŞLIKLI YOL HARİTASI

Bursa’nın düş kuranların hedeflere ulaştığı ve yaşayanlarına huzur veren bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, vatandaşla, akademik odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumun kanaat önderleriyle, basınla her konuyu görüştüklerini ifade etti. Aktaş, sözlerini “Biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta; ulaşım, kentleşme ve çevre, turizm, yerel ekonomik hayat, sosyal hayat ve eğitim, kültür sanat ve spor olarak belirledik” diye sürdürdü.

YATIRIMLARDA ASLAN PAYI ULAŞIMA

Dünyadaki tüm gelişmiş şehirlerde en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorunun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Aktaş, bu gerçekten hareketle yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Aktaş, Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve 2 yıl sonra kentte ulaşımı sorun olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında 3.75 dakika olan sefer sıklığının 2 dakikaya ineceğini kaydetti. Bu düzenlemeyle yeni hat yapmadan 284 bin olan günlük raylı sistem yolcu sayısını 2020 Temmuz’da 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Aktaş, “Müstakil olan terminal hattını mevcut hatta entegre ediyoruz. 1355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yüksek Hızlı Tren Bursamızla buluşuyor. Yüksek Hızlı Tren’in Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımını temin için planlamamızı yaptık. Üniversite hattımızı da 3 kilometre ilave hat ve 2 istasyonla Görükle’ye ulaştıracağız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN YENİ HAT MÜJDESİ

Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 28.2 kilometrelik yeni metro hattının detaylarını da şöyle anlattı:

“Gürsu’dan başlayıp tamamı yer altından olacak hattımız Değirmenönü, Otosansit, Esenevler, Hastane, Mesken, Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, Acemler ve devamında Çalı’ya kadar uzanacak. Kuzey güney aksında bir hattımız yok. Demirtaş’tan başlayıp FSM’den geçen ve Çalı’ya kadar devam eden 20.2 kilometre ve 17 istasyonlu yeni hattımız da 104 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Görükle’deki hattımız Kızılcıklı ve Başköy’e ulaşacak. Bunun için de 6 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyondan oluşan yeni bir hattımız var. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen bir sistem kurguladık. 54 kilometre olan mevcut hattımızı 114 kilometreye çıkarıyoruz.”

KENTTE ZENGİNLİK PAYLAŞILACAK

Aktaş, yerel ekonomik hayatla ilgili olarak da ‘zenginleşen ve zenginliğini vatandaşı ile paylaşan bir Bursa’ vaadinde bulundu. Aktaş, Bursa’nın lojistik üssü olması yolunda her türlü desteği vereceklerini, ev kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlayacağı uygulama alanları oluşturacaklarını, Dağ bölgesine hayvan pazarı ve et kombinası kuracaklarını, Orhaneli Karıncalı’da da jeotermal sera projesini hayata geçireceklerini belirtti. Zeytinin markalaşması için çalışacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, Gürsu’ya soğuk hava tesisi kazandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

MARİNA ATAĞI

Türkiye’nin 2023’te 70 milyar dolarlık turizm hedefine sahip olduğunu hatırlatan Alinur Aktaş, tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa’nın bu pastadan ciddi pay alabileceğini kaydetti:

“Ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 3.5-4’lere taşımamız lazım. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Tirilye’yi ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak. Dağyenice’yi yatırımcısıyla buluşturacağız. Dağ bölgesinde eko-turizmle ilgili önemli yatırımlarımız var.

SAKİN ŞEHİR OLACAKLAR

Nüfusu 50 binin altında olan İznik Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçemiz sakin şehir olacak.

İznik için ne söylesek az. UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde. Onun da gerçek listeye alınması için çalışacağız. Uludağ’ın 4 mevsim cazibe merkezi olması için orada günübirlik tesislerle ilgili projemizi tamamladık ve bakanlığa teslim ettik.”

500 DÖNÜM ALANDA MİLLET BAHÇESİ

Kentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında ‘yeniden yeşil Bursa’ hedefi olduğunu dile getiren Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacağını açıkladı.

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire Alanı’yla Bursa yeniden yeşille buluşacak.

Hamitler Katı Atık Depolama sahası botanik parka dönüştürülecek.

Kent merkezinde bulunan hurdacılar şehir dışına taşınacak.

Mudanya şehir stadının olduğu alana uygulanacak altı otopark üstü yaşam alanı projesi 33 farklı mahallede hayata geçirilecek.

TRAFİK SORUNUNA AKILLI SİSTEMLER

İSTANBUL’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası konumundaki Acemler’deki düğümü çözmek için de projelerini hazırladıklarını kaydeden Aktaş, seçim sonrası işe buradan başlayacaklarını vurguladı. Trafik sorununa kesin olarak neşter vuracaklarını belirten Aktaş, direksiyonel kavşak uygulaması ile önemli bir rahatlama getireceklerini dile getirdi. Aktaş, İzmir-Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde’nin duble yola çıkarılması ve bölgeye yapılacak 1000 araçlık otoparkla Acemler’in nefes alacağını açıkladı. Başkan Aktaş, yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, ‘park et devam et’ sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımların da trafiğe nefes aldıracağını vurguladı.

İPEKYOLU FİLM FESTİVALİ YENİDEN

KÜLTÜR, sanat ve sporda değerlerine sahip bir Bursa hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açık hava tiyatrosunun yenileceğini, İpekyolu film festivalinin de yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılacağını müjdeledi. Aktaş, ‘sokakları canlı, mutlu şehir Bursa’ hedefiyle de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve bu alanda bir marka oluşturmak amacıyla E-spor merkezi kuracaklarını belirtti.

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