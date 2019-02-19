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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.02.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Bursa'nın en büyük operasyonunun rakamları ortaya çıktı

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Bursa'nın en büyük operasyonunun rakamları ortaya çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen 'Narko Timsah' operasyonunun detayları, Bursa Valisi'nin de katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda ortaya çıktı. Toplam 320 ekipten oluşan 4 bin 50 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda silah ve yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonuna imza attı. 4 bin 50 polis memurunun katıldığı tarihi operasyonun detayları ortaya çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda seminer veren narkotik ekipler operasyona dair detayları açıkladı.

Narkotik Şube Müdürlüğü verilerine göre; operasyonda 320 ekip, 160 özel harekat polisi, 75 motosiklet, 30 narkotik dedektör köpeği, 1 polis helikopteri ve 6 TOMA görev aldı. Toplam 4 bin 50 polis memuru saat 05.00’de önceden belirlenen bölgelerde toplanarak saat 06.30’da hareket etti. Saat 07.00’de önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 112 şahıs planlı operasyonda 91 şahıs diğer yakalamalarda gözaltına alındı. Ekipler girdikleri evlerde 553 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 295 gram bonzai, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda 4 bin 378 şahıs ile bin 866 araç sorgusu yapıldı.

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