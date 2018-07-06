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    Bursalı ünlü tatlıcıyı eşiyle telefonda konuşurken başından vurdular

    İHA - Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
    06.07.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Hurma Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Kahraman, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

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    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu

    Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşi Yadigar Karaman'la telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

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    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.  

    Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman’ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, "Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi.

    Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kahraman'ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.

    Bursalı ünlü tatlıcıyı eşiyle telefonda konuşurken başından vurdular

    Bursalı ünlü tatlıcıyı eşiyle telefonda konuşurken başından vurdular

    Etiketler: Bağdat Tatlıcısı , son dakika , haberler
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