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    Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...

    İHA
    12.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen özel jette Bursalı iş insanı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'un da olduğu öğrenildi.

    Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun da düşen jette hayatını kaybetti. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. 

    NE OLMUŞTU?

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

    Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.

    Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

     

    Etiketler: Bursa , işadamı , Zeynep Coşkun , gündem
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