Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu
GeriGündem Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)
12.04.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleriyle mağdur olan arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da son günlerde bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yaşandığı öne sürülen toplu arı ölümleriyle ilgili mağdur arıcılar ve Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, İnegöl Adalet Sarayı'na gelerek sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Zeynullah Soylu, "Son zamanlarda arılarla ilgili toplu ölümler oluyor. Arılarımızın bu mevsimlerde zirai zehirlemelerden toplu arı ölümleri yaşanıyor. Popülasyon düştü. Arılarımız gün geçtikçe ölüyor. Bununla ilgili biz suç duyurusunda bulunacağız. Yetkililerin bu konu üzerine gitmesini istiyoruz. 150 arıcımız var. 150 arıcımız da mağdur" dedi.

Arıcılardan Ahmet Çamlıbel ise "Zehirlenme olaylarından dolayı mağdur olduk. Ülkemizde sokak hayvanları öldüğünde hayvanseverler ve bakanlık ülkeyi ayağa kaldırıyor ve sorumluların yakalanacağını söylüyorlar. Bir sürü arılarımız ölüyor, kimseden ses çıkmıyor. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uyuşturucu işine de girmiş

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

'Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır'

Gözyaşları sel oldu... 17 yaşındaki genç kız fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı