Bursa'daki vahşette yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'daki vahşette yeni gelişme
GeriGündem Bursa'daki vahşette yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
25.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Bursa'daki vahşette yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'daki vahşette yeni gelişme

Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmesiyle alakalı tutuklanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

6
  • Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi
  • Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi
  • Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi
  • Bursa’daki vahşetin sanıkları cinayeti kabul etmedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen nisan ayında Yıldırım'a bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Suriye vatandaşı Hayat H., evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış halde ölü bulundu.

Evde araştırma yapan ekipler, Hayat H.'nin annesi Sabah M.'nin de cesedini buldu. Cinayetin ardından Khaled J. olay günü ve koca Ali H. ise bir gün sonra Adana üzerinden Suriye’ye kaçmak isterken gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

“BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM”

Ali H. ile Khaled J. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kişiyi öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatlarının katıldığı davada Ali H., “Ben kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler.

O yüzden öyle ifade verdim. Hayat benim eşim, Sabah annesidir. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, bira ve sigara almasını söyledim

O sırada kapıyı açıp diğer odaya girdiğimde cesetleri gördüm. O an telaşlandım ve polisleri arayamadım. Korktuğum için kaçtım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum” dedi. 

“OLAYLA BENİM ALAKAM YOKTUR”

Diğer sanık Khaled J. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben sabah işe giderken Ali’yi gördüm. Başım ağrıdığından bana hap verdi. Onunla beraber çay içtikten sonra evine çocuğunu almaya gittik. Onu uzun süre bekledim. Ardından oğluyla geldi. Oğlunu akrabasına bırakacağını söyledi.

Oğlunu bıraktıktan sonra ayrıldık. Akşam saatlerinde tekrar arayarak, bira ve sigara istedi. Onları götürdükten sonra polisler geldi. Ali kapıyı açmak istemedi. Evde haplar olduğunu ve kaçmamız gerektiğini söyledi.

Pencereden atladım ve 2 kişi beni yakaladı. Olayla benim alakam yoktur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
3 gün boyunca drone uçurdu! Gaziosmanpaşa'daki perdeci ortaya çıkardı
Adana’da şafak operasyonu! 44 kişi yakalandı…
FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı
Eski eşini sürekli tehdit ediyordu... Bu sabah öldürdü!