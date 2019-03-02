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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/DHA
02.03.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Bursa’daki olayda kan donduran detayları anlattılar!

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Bursa’daki olayda kan donduran detayları anlattılar!

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce, kız kardeşleriyle gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Hüseyin Koç'u (25) vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can U. (18) ve ağabeyi Onur U.'nun (24) yargılanmasına devam edildi. Olay sırasında Hüseyin Koç'un yanında bulunan Eşref C., sanıkların aksine, maktulü o dönem 16 yaşında olan Can U.'nun değil, Onur U.'nun vurduğunu belirterek, "Hüseyin'in öldüğünden emin olana kadar başında beklediler" dedi.

​Olay, 27 Aralık 2017 tarihinde İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç'un, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serpil U.'nun telefonuna attığı mesajı, o zaman 16 yaşında olan kardeşi  Can U. tesadüfen gördü. Can U., aynı numaradan ablası adına Koç'a mesaj atarak zeytinlikte buluşma teklif etti. Arkadaşı Eşref C.'yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında Can ve Onur U. kardeşleri gördü. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Can U., silahını çekip, Hüseyin Koç'a ateş ederek öldürdü. Olayın ardından yakalanan Can ve Onur U. kardeşler tutuklandı.

İki kardeş hakkında İnegöl Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SİLAH ELİME HİÇ GEÇMEDİ"

Davanın dünkü duruşmasında yeniden hakim karşısına çıkan sanıklardan Onur U., daha önceki savunmasını tekrarladı. Onur U., "Olay günü ben, eşim, ağabeyimin eşi, ablam ve annem çarşıya yılbaşı alışverişine gittik. Geri döndüğümüzde, mahallede bir kalabalık vardı. Annem ve babama, kardeşim Can'ın arabasıyla hızlı bir şekilde ayrılıp gittiğini söylemişler. Annem ve babam kardeşimin peşinden koşarak gitmişler. Ben de onların peşinden koştum, yola doğru gittiğimde patika bir yolda kardeşimin aracını gördüm. Kardeşim Can'ın Eşref C. ile kavga ettiğini gördüm. Annem Eşref'in üzerine kapanmış 'yapma' diyordu. Babam da kardeşim Can'ı çekiştiriyordu. Sonra babamın 'haydi binin arabaya' şeklinde sözlerini duydum. Can'ın arabasına binip oradan ayrıldık. Kavganın ardından kardeşim Can, buradan gidelim diyordu. Aracına binip Gemlik'e gittik. Gemlik'te kardeşim Can'ın haber bültenlerine girdiğini gördüm. Can 'sadece kavga ettik korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, ben onu vurmuşum' diyerek anlatıyordu. Kardeşimin kullandığı silah hiç elime geçmedi. Suçu kabul etmiyorum" dedi.

"ABLAM TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ"

Can U. ise maktulü öldürmek için olay yerine gitmediğini savunarak, şunları söyledi:

"Olay günü ben işten gelmiş oturuyordum. Ablam Serpil ile telefonumuzu ortak kullanıyorduk, telefonu kız arkadaşımla mesajlaşma amacıyla aldım. Bir süre sonra telefona yabancı bir numaradan mesaj geldi, bu mesajı ablama gösterdim. Ablam, numara yabancı olduğu için mesajın kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine WhatsApp üzerinde numaranın kime ait olduğunu buldum. Tekrar ablama gösterdim. Biraz zorladım, bağırdım, sonrasında ablam olayı anlattı. Ablam, Hüseyin Koç tarafından cinsel ve sözlü tacize uğradığını söyledi. Hüseyin ile mesajlaşmaya devam ettim. Bir gün sonra işten erken çıkıp Hüseyin ile buluştum. Hüseyin'in yanına gitmeden, evden yanıma silahımı almıştım. Hüseyin'in yanına gittiğimde küfürleştik. O sırada Hüseyin bana yumruk salladı. O sırada kaçarken silah patladı, Hüseyin yere düştü. Yere düşüncü korktum panikledim, kaçmaya başladım. Kaçarken Eşref denk geldi. Onla da kavga etmeye başladım. Babam o sırada gelip bana tokat attı. Arabaya binip mahalleye geldik. mahallede birkaç kişi, buradan gitmeniz gerek dediler. Biz de korktuk Gemlik'e gittik. Gemlik'te İznik haberlerine baktım, Hüseyin'in öldüğünü öğrendim. Ben maktulü öldürmek için olay yerine gitmemiştim.".

‘HÜSEYİN’E ATEŞ EDEN ONUR'DUR’

Tanık Eşref C. ise, "Serpil ile Hüseyin tarlaya giderek konuşmaya başladı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra Serpil'in kardeşleri, babası ve annesi geldi. Babası, Onur'a bir silah verdi. O sırada Hüseyin kaçacaktı. Onur havaya ateş etti. Ardından da Hüseyin'e ateş etti. Hüseyin yere düştü. Hüseyin'in öldüğünden emin olana kadar başında beklediler. Bana da seni de öldürürüz dediler. Hüseyin'e ateş eden Onur'dur" dedi.

Mahkeme, Onur U. ve Can U.'nun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, şahısların cep telefonlarının incelenmesi talimatını verip, duruşmayı 14 Mayıs tarihine erteledi.

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