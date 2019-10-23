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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
23.10.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi

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Bursa'daki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi

Bursa Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, deredeki su ve balıklardan alınan numunelerin incelendiği, derede kimyasal atık tespit edilmediği, su seviyesinin düşük ve yosunlu olduğu bildirildi.

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  • Bursadaki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
  • Bursadaki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
  • Bursadaki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
  • Bursadaki korkutan görüntü ile ilgili valilikten açıklama geldi
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Bir bölümü Kestel bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenup Deresi'ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Bunun üzerine Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi.

Son bir yıldır balıkların çoğaldığı derede, geçtiğimiz cuma günü ise toplu balık ölümleri yaşandı.  Derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında, çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri,  balık ölümlerinin boya fabrikalarının kimyasal atıklarından kaynaklandığını öne sürdü.

Şikayetler üzerine bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Balıklardan ve dere suyundan numune alan ekipler, ölümlerle ilgili inceleme başlattı. 

'OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR' 

Bursa Valiliği, alınan numunelerde yapılan incelemede derede, kimyasal atık bulunmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Cenup kanalında, balık ölümleri olduğu bilgisi verilmesine istinaden bölgeye giden ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerde herhangi bir uygunsuz atıksu deşarjı olmadığı görülmüştür.

Cenup kanalı sulama amaçlı bir kanal olup, doğrudan atıksu deşarjı olan bir işletme bulunmamaktadır.

Denetimde, kanalda mevsimsel olarak su seviyesinin çok fazla düştüğü ve derede yosunlaşma olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından da söz konusu kanalda ölü balıklardan numune alınmış, analiz sonuçları beklenmektedir. Diğer yönden BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından da bölgede denetim yapılmış ve olumsuz bir durum tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, hafta içi ve hafta sonları, mesai saatleri dışında, bölgede denetimlerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürülmüş ancak olumsuz bir atıksu deşarjı tespit edilememiştir.

Söz konusu bölgeye ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğünce her türlü ihbar değerlendirilmekte olup, denetimler titizlikle yapılmaya devam edilmektedir.''

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