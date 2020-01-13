Bursa'daki kalaşnikoflu cinayette yeni gelişme!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 Ocak 2015 tarihinde, yanında 2 kişi bulunan Güray Efe'nin 16 PS 333 plakalı otomobiline, Alanyurt Yolu üzerinde, başka bir otomobilden kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Efe, tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından geniş çalışma başlatan polis, azmettirici olduğu belirlenen Emin Mayıl'ı, olaydan 2 gün sonra Bursa'da yakalayarak, gözaltına aldı. Mayıl'ın ifadeleri üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkan Gökhan Akın, kaçtıktan 170 gün sonra, kardeşinin Yeniceköy Mahallesi’ndeki evine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanıkar Gökhan Akın ve Emin Mayıl, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada duruşma savcısı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verilmesini istedi. Duruşma ertelendi.





