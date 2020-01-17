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Hakan Gönül (İHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında

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Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da kontrolünü kaybedilen kamyonet önce kaldırıma çıkarak yan yattı, sonrasında kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş ise faciadan kıl payı kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü önce kaldırıma çıktı, sonra yan yatan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarparak sürükledi. O sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise sürüklenen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

 

 

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