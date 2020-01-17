Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında

Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü önce kaldırıma çıktı, sonra yan yatan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarparak sürükledi. O sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise sürüklenen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.