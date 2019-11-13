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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
13.11.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Bursa'daki domuz bağı cinayetinde önemli gelişme!

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Bursa'daki domuz bağı cinayetinde önemli gelişme!

BURSA'da, eşi Hayat Meşail (29) ve kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşı Khaled Jarad (21) ile birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddia edilen Suriyeli Ali Hattab'ın (28) tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında çiftin oğulları tanık olarak dinlendi. Çocuk, cinayeti görmediğini, annesi ile babasının kavgalarına şahit olmadığını söyledi. Mahkeme, Khaled Jarad’ı suç vasfının değişme ihtimaline karşı yurtdışı yasağı ve adli kontrol getirerek, tahliye etti.

Çifte cinayet, Nisan ayında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da yakalandı. Üzerinden eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'3 GÜN İZİN İSTEDİ'

İki tutuklu sanık hakkında açılan davanın görülmesine Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Funda Mine Akdoğan ile tutuklu sanıklar Ali Hattab ve Khaled Jarad katıldı.

Duruşmada çiftin oğlu M. tanık olarak dinlendi. Cinayetleri görmediğini belirten çocuk, anne babası arasında herhangi bir kavga ya da tartışmaya şahit olmadığını söyledi.

Diğer tanık Aydın Osmanlar da "Olay tarihinde Sabah Meşail benim yanımda çalışıyordu. Cumartesi günü öğle saatlerinde gitti. Pazartesi günü Ali Hattab, sabah saat 08.30 gelerek kayınvalidesi İstanbul’a gideceğinden üç gün izin istedi" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen Ali Hattab, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" diye konuştu. Hattab, "Eşim Hayat, işyerinden kayınvalidem için izin almamı istemişti" dedi.

Bursadaki domuz bağı cinayetinde önemli gelişme

CEP TELEFONU İNCELENECEK

Diğer tutuklu sanık Khaled Jarad da "Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, alkol ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Eve girmemle birlikte polisler geldi. Ali, kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetlerle ilgim yok" diyerek, tahliyesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının iki sanığın da cezalandırmasını istediği duruşma sonunda Khaled Jarad suç vasfının değişme ihtimaline karşı, yurtdışı yasağı ve adli kontrol getirilerek, tahliye edildi. Ali Hattab’ın da tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olay yerinde fotoğraf çektiği iddia edilen Khaled Jarad’ın cep telefonun incelenmesini isteyerek, duruşmayı erteledi.

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