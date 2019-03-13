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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.03.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Bursa'daki darbe girişimi davası

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Bursa'daki darbe girişimi davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekaleten görev yapan emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Demirörs ve Karakaya'nın yanı sıra avukatları ile yakınları katıldı.

Önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarlayan sanıklardan Bircan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, ancak içeri alınmadıklarını söyledi.

Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Karakaya, sözde "sıkıyönetim ilanından" daha sonra haberdar olduklarını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenilen eski İl Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs de savunmasını tekrarlayarak, nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 Jandarma İmdat Hattı'nı tekrar açtırdığını anlattı. Demirörs de tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Karakaya ve Demirörs'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 gecesi sözde "sıkıyönetim komutanı" Yurdakul Akkuş'un, "Tüm personel, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplansın." emrini personele ilettikleri iddiasıyla eski Bursa Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan emekli albay Bircan Karakaya hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 2 kişiden Demirörs 23 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Karakaya ise 26 Şubat 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine Karakaya da yeniden tutuklanmıştı. 

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