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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
25.03.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Bursa'daki çeteye şok operasyon!

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Bursa'daki çeteye şok operasyon!

BURSA'da polisin uyuşturucu ticareti çetesine yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerinde sigara bile olmadığını, uyuşturucu satmadıklarını öne sürdü.

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  • Bursada uyuşturucu çetesine operasyon
  • Bursada uyuşturucu çetesine operasyon
  • Bursada uyuşturucu çetesine operasyon
  • Bursada uyuşturucu çetesine operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 70  gram metamfetamin, 430 gram esrar, 2 adet hassas  terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 18 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken C.E., S.G., V.K., N.B., U.K., Y.K., ve E.A. isimli 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, üstlerinde sigara bile olmadığını, uyuşturucu satmadıklarını söylediler.

 

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