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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Bursa'da yıkılan tuvalet yüzünden ortalık karıştı

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Bursa'da yıkılan tuvalet yüzünden ortalık karıştı

Bursa’da yıkılan minibüs durağında tuvalet yüzünden şoför ve zabıtalar arasında kavga çıktı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale etti.

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  • Bursa’da yıkılan minibüs durağındaki tuvalet kavgasına polis ve zabıta müdahale etti, ortalık karıştı
  • Bursa’da yıkılan minibüs durağındaki tuvalet kavgasına polis ve zabıta müdahale etti, ortalık karıştı
  • Bursa’da yıkılan minibüs durağındaki tuvalet kavgasına polis ve zabıta müdahale etti, ortalık karıştı
  • Bursa’da yıkılan minibüs durağındaki tuvalet kavgasına polis ve zabıta müdahale etti, ortalık karıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yıkımı kesinleşen ve boşaltılması için süresi dolan minibüs durağına sabah saatlerinde giden belediye ve zabıta ekipleri duraktaki esnafla kısa süreli tartışmanın ardından durağın yıkılmasına ancak minibüs durağının yanındaki tuvaletin yıkılmaması üzerinde anlaştı.

Anlaşmanın ardından minibüs durağındaki eşyalar belediye ekiplerince boşaltılmaya başlandı. Eşyaların boşaltılmasının ardından dozerlerle yıkım başlatıldı. Durağın yıkımı sırasında minibüsçüler durağın yıkılmasını sessizce izledi. Yıkımın sonuna kadar hiç bir gerginlik yaşanmazken, kepçe ani bir hareketle minibüs durağının yanında bulunan tuvaleti yıktı.

Tuvaletin yıkılmasının ardından "Tuvaletin yıkılmayacağına söz vermiştiniz, neden yıktınız?" diyen minibüsçüler yıkım ekibine tepki gösterdi. Ekipler ve şoförler arasında yıkılan tuvalet yüzünden kavga çıktı. "İhtiyacımızı nerede gidereceğiz" diyen şoförler zabıta ve kepçeye saldırdı. Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı. Olaylarda şans eseri kimse yara almadı.

"26 minibüs şoförünün şu anda tuvalete gidecek bir yeri yok"

Yıkım hakkında açıklama yapan Çirişhane Minibüs Durağı Başkanı Cahit Kaya, " Bize iyi bir yer vereceklerini, bizim mağdur edilmeyeceğimiz söylendi. Ama şu anda gördüğünüz gibi durağımızı yıktılar. 26 minibüs şoförünün şu anda tuvalete gidecek bir yeri bile yok. Yetkililerden yardım bekliyor, gerekenin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman," Burada 26 tane yıllardır minibüs şoförü var. Şimdi bu insanları sokağa attılar, tuvaletleri yok. Karşıda 400-450 bin liralık siteler var, bu insanlar oraya dönüp de mi tuvaletlerini yapsınlar." dedi.

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