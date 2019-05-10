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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
10.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Bursa'da 'yan baktın' kavgası

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Bursa'da 'yan baktın' kavgası

BURSA'da, 'yan baktın' kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş, yaralandı.

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  • Yan baktın kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
  • Yan baktın kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
  • Yan baktın kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
  • Yan baktın kavgasında tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oturup sohbet eden Ali Atmaca (31) ile ağabeyi Özgür Atmaca (41), bu sırada yoldan geçen ve kendilerine yan baktıklarını iddia eden 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Mermiler, Özgür Atmaca'nın bacağına ve göğsüne, Ali Atmaca'nın ise iki bacağına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Atmaca kardeşler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özgür Atmaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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