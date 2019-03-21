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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
21.03.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist İnterpol'e teslim edildi

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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist İnterpol'e teslim edildi

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek İnterpol'e teslim edildi. Suriye'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

İNTERPOL'E TESLİM EDİLDİ

A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na tercüman eşiliğinde verdiği ifadenin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada sınırdışı işlemleri tamamlanan A.A.M., İnterpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü. Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde aktif görev aldığı belirtilen A.A.M.'nin, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da bir evde saklandığı daha sonra sahte kimlik ile Bursa'ya geldiği öğrenildi.

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