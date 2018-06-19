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    Bursa'da vahşet...Bebeğinin yanında hunharca öldürdüler 

    Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
    19.06.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    BURSA’da Suriyeli Dima Aşaelim (18)ÿevinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadın bulunduğunda kucağında olan 7 aylık bebeği yakınalarına teslim edildi.

    Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değiirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1,5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen oğullarına Hasan Kasım adını verdi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı kent meydanındaki lokantaya gitti.

    Bir süre sonra kardeşi Dima’yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, iddiaya göre, zili çaldı ancak kapı açılmadı. Annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu.

    Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü. Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim’in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim’i gözaltına aldı. Polis, soruşturmasını sürdürüyor.

    Genç kadını bebeğinin yanında hunharca öldürdülerBursa’da, Suriyeli genç kadın, evinde bebeğinin yanında 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Değirmenlikızık Mahallesi 3. Yıldırım Sokak’ta ikamet eden Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Aşaelim’i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Aşaelim, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşaelim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz olay yerine gelen genç kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı. 1 buçuk yıl önce 28 yaşındaki Muhammed Kasim ile evlenen Aşaelim’in evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandığı sırada 7 aylık Hasan Kasim adında bebeğinin de yanında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, fail veya faillerin bulunması için de çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
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    Etiketler: Bursa , Suriyeli , cinayet , son dakika , haberler
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