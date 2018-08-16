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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.08.2018 - 06:18, Son Güncelleme:

Bursa'da vahşet! Bacaklarını keserek öldürdüler

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Bursa'da vahşet! Bacaklarını keserek öldürdüler

Bursa’da ormanda dört bacağı da kesilmiş kedi bulundu. Vatandaşlar, bu vahşeti yapanların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi için harekete geçti.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete bir yenisi de Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alana giden vatandaşlar, gece geç saatlerde yavru bir kedinin dört bacağının da kesilerek öldürüldüğünü fark etti. Kedinin fotoğraflarını çeken çevre sakinleri durumu bir gün sonra Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Nilüfer Belediyesi ekipleri de ihbarın üzerine olay yerine intikal etti. Orman alanında temizlik yapan işçilerle görüşen ekipler kedinin cesedini bulamadı.

"Hayvanların insanlardan ne farkı var?"

Bölgede her gün kedi ve köpekleri öğle arasında beslemeye gittiğini söyleyen Çalı Orman İşletme Şefliği’nde görevli Aygün Akşan Yüce, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin bir an önce son bulması için yetkililere seslendi. Yüce, "Canice, insanlık dışı bir şekilde öldürülen kedinin fotoğraflarını çevredeki çocuklar çekip bana gösterdi. Bu kedi perşembe günü buraya geldi ve yaklaşık 2-2,5 aylıktı. Bir süre evde bakılmış ve buraya terk edilmiş. Son olarak cumartesi ve pazar günü iki arkadaşımla birlikte buraya gelip yine su ve mama bıraktık. En son pazar günü saat 18:30’da ben bu kediyi burada gördüm. Gerçekten insanlar bu hale nasıl geliyor, bu caniliği nasıl yapıyor anlamak mümkün değil. Ne istediniz küçücük hayvandan? Sokakta yaşayan hayvanların insandan ne farkı var? Neden öldürüyorsunuz, işkence ediyorsunuz?" diyerek sitem etti.

Göz yaşlarına hakim olamayan Aygün Akşan Yüce, insanlar bakamayacaklarsa kedi ve köpekleri hiç evlerine almamaları gerektiğini söyledi. Bu hayvanların ev ortamına alıştıklarında uysallaştığını belirten Yüce, "Cani ve şiddet eğilimi olan kişiler bu uysal hayvanlara bir şekilde zarar veriyor. Lütfen bakamayacağınız hayvanları evinizden içeri almayın" dedi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker ise, bu olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirterek, yaşanan vahşetin sorumlularının bir an önce bulunup hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

 

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