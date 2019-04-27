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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)
27.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 28 gözaltı

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Bursa'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 28 gözaltı

Bursa'da 13 ayrı adrese 'şafak vakti' eş zamanlı düzenlenen operasyonla 28 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin 'uyuşturucu madde ticareti yaptığını' tespit etti. 3 ay süren teknik ve fizik takip ile çetenin 28 üyesi tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı.

Narkotik polisi, 13 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 614 gram metamfetamin, 52 gram sıvı metamfetamin, 200 gram bonzai, 1 kilogram esrar, 20 gram kokain ile 6 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 20 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Bursada uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 28 gözaltı

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