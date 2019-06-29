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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
29.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bursa’da tefecilikle suçlanan avukatın ev hapsi kaldırıldı

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Bursa’da tefecilikle suçlanan avukatın ev hapsi kaldırıldı

BURSA'da tefecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, geçen günlerde de ev hapsi ile serbest bırakılan avukat Hakan K.'nin avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Hakan K.'nin ev hapsi kaldırılırken, Bursa ve yurt dışına çıkış yasağı ile hafta da bir gün karakola imza atmasına karar verildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan K.'nin, yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcı gözetiminde Hakan K.'nin evi ve iş yerinin de aralarında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme' gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Aralarında avukat Hakan K.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

İL VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında 'dolandırıcılık, yağma, ateşli yaralama, tefecilik' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, avukat Hakan K.'yi ev hapsiyle, ağabeyi İbrahim K. ile İbrahim K.'yi de adli kontrol şartı ile tahliye ederken, Volkan Görçekli ile Hünkar Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkemenin kararı üzerine Hakan K.'nin avukatı Erdal Yıldız, 6,5 ay tutuklu bulunan müvekkilinin avukat olması nedeniyle müvekkillerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve onların işlerini tamamlaması için, 24  Haziran günü ev hapsi şartıyla tahliye edildiğini ve müvekkillerinin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ev hapsinin kaldırılmasını talep etti. Bursa 1.’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy birliği ile Hakan K.'nin Bursa ve yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir gün karakola imza atmak şartıyla ev hapsini kaldırılmasına karar verdi.

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