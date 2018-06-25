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    Kadın işçiler dehşeti yaşadı! Ölü ve yaralılar var...

    BURSA (İHA)
    25.06.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 2 kadın işçi öldü öldü, 41 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Yenişehir İnegöl karayolu 7.kilometresindeki Ayaz Köyü yakınlarında meydana geldi. Fasulye toplamaya giden Suriyeli kadın tarım işçilerini taşıyan Sinan A. idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kamyonetin kasasında bulunan 41 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 41 kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi ile İnegöl'deki özel hastanelere sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, jandarmanın soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: bursa , tarım işçileri , son dakika , haberler
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