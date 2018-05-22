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    Bursa'da tarihi türbenin kapısını yaktılar!

    BURSA (İHA)
    22.05.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Bursa’da iddiaya göre madde bağımlıları, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan Türbesi’nin ahşap işlemeli tarihi kapısını yaktılar. Kapı küle dönerken, türbe de büyük tehlike atlattı.

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan Türbesinin ahşap işlemeli kapısı, kimliği henüz belirlenemeyen madde bağımlısı gençlerin ısınmak için yaktıkları ateşle küle döndü.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce restorasyonunu yaptığı türbe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen türbelerin arasında yerini alıyordu. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını türbenin diğer taraflarına sıçramadan kısa sürede söndürmeyi başardı. Fakat yanan tarihi ahşap kapıdan geriye sadece külleri kaldı.

    Son zamanlarda türbe çevresinde madde bağımlısı gençlerin bulunduğunu belirten vatandaşlar, bunun bir an önce önlenmesini gerektiğini dile getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.

    Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Üyesi ve Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, türbenin büyük tehlike atlattığını belirterek, "Bu eserlere, değerlere sahip çıkılmalı. Ünlü tarihçi rahmetli Halil İnancık’ın Bursa’ya geldiğinde rehberliğini ben yaptım. Bana buraya ilk ayak bastığı gibi "Beni Hatice Sultan Türbesi'ne götür. Orayı görmek istiyorum" dediğinde ben buranın değerini anlamıştım" Yetkililer böylesine önemli tarihi kültürel miraslarımızı koruma ve kollama konusunda bir an önce harekete geçmelidir" diye konuştu.

    Etiketler: Yangın , son dakika , haber , haberler , son dakika haberler , gündem
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