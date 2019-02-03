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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
03.02.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Bursa’da taksici dehşeti yaşadı!

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Bursa’da taksici dehşeti yaşadı!

Bursa’da, ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek gasp etmeye çalışan şahıs, taksicinin karşı koymasıyla yanındaki kuru sıkı silahı ateşledi. Gaspçı, daha sonra araçtan inerek gözden kayboldu.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı’ya bir süre gideceği yeri tarif etti. Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı’nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı’nın ellerine vurmasına karşın, karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparken, polis ekipleri taksiciyi gasp etmeye çalışarak yaralayan kimliği belirsiz şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

‘BOŞ BİR ARAZİDE DURDURDUĞU ANDA BEN ZATEN HİSSETTİM’

Gece taksi şoförlüğü yaptığı için böyle olaylar yaşadığını söyleyen Mustafa Arı, "Durakta otururken saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim, buraya neden gelmiş olabilir diye. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Ben de karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi fark edince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla bir anda kaçtı" dedi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Olay yerinde yerde 1 adet boş kovan, aracın içinde ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet boş kovan bulundu. Şikayetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkililere sesleniyorum" diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.02.2019)
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