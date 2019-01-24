Bursa'da şoke eden olay! Önce vurdular, sonra arabaya alıp...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da şoke eden olay! Önce vurdular, sonra arabaya alıp...
GeriGündem Bursa'da şoke eden olay! Önce vurdular, sonra arabaya alıp...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BURSA (İHA)
24.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Bursa'da şoke eden olay! Önce vurdular, sonra arabaya alıp...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da tartıştıkları adamı silahla vuran şahıslar, daha sonra geri dönüp hastaneye götürdü. Bütün bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

9
  • Bursa’da ilginç anlar Önce vurdular sonra hastaneye götürdüler…
  • Bursa’da ilginç anlar Önce vurdular sonra hastaneye götürdüler…
  • Bursa’da ilginç anlar Önce vurdular sonra hastaneye götürdüler…
  • Bursa’da ilginç anlar Önce vurdular sonra hastaneye götürdüler…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bir araya gelen 5 şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra arabaya binip uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, hareket edecekleri sırada alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 41 yaşındaki Hasan Şahin'i tabancayla vurdu. Tadilat işleriyle uğraşan Hasan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Kısa süre sonra otomobille geri dönen saldırganlar, Hasan Şahin'i araca alarak şehir merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı Şahin'in götürüldüğü özel hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, yol üzerinde boş çekirdek ve Şahin'in kanlarını buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hasan Şahin'i vuran saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, konuşmak için bir araya gelen 5 şahsın bir süre konuştuğu, daha sonra tartışarak 3 şüphelinin otomobile bindiği görüldü. Araca bindikleri sırada şoför tarafından tabancayla vurulan şahsın kanlar içinde yerde kaldığı, saldırganların otomobille uzaklaştığı sırada yaralı Şahin'in yanında kalan bir şahıs ile yoldan geçen bir vatandaşın telefonuna sarılarak sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü. Saldırgan şahısların kısa bir süre sonra olay yerine gelerek Şahin'i otomobile alarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan olayın yaşanmasının ardından şehir genelinde operasyon başlatan polisin 2 zanlıdan birini gözaltına aldığı, diğer şahısların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Alo polis... Adana'da karısını öldüren şahıs burada bir berberde'

Koğuşta ölüm yumruğu... 6 yıl istendi

Sarıgül’ü eline yüzüne bulaştırdın be CHP!

Fotolarını çekti kuyularını açtı