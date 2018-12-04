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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet BULDU/DHA
04.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Bursa'da şoke eden hırsızlık! Yontarak çaldılar...

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Bursa'da şoke eden hırsızlık! Yontarak çaldılar...

Bursa'nın İznik ilçesinde, Yenişehirkapı’ya uzanan surlardaki burcun iç duvarında bulunan ve bir azizin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir eden fresk, defineciler tarafından yontularak çalındı.

İddiaya göre gece saatlerinde burcun iç duvarına gelen kaçak defineciler, duvardaki freski yontarak çaldı. Yüzde 90'ı yok olan freskin yontularak çalınması tepki çekti. Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, ''Burç, şehirde Hristiyanlığa geçildiği zaman, savaşçı kadınların savunmasını yaptığı yer. Fresk, bir azizin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir ediyor. Ancak bu duvar freski, yaklaşık 2 ay içerisinde defineciler tarafından belirli aralıklarla yontularak tahrip edildi ve büyük kısmı çalındı. Defineciler freskin altında bir şey olduğunu zannedip, parçalıyor. Bu burcun bir an önce koruma altına alınması gerek. Defalarca söyledik, müzeye başvurduk. Eminim ki bu yıl bitmeden, fresk tamamen yok olacak'' diye konuştu.

Bursada şoke eden hırsızlık Yontarak çaldılar...


 

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