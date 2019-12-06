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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)
06.12.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Bursa'da sokak ortasında dehşet

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BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı. 

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  • Bursada sokak ortasında dehşet
  • Bursada sokak ortasında dehşet
  • Bursada sokak ortasında dehşet
  • Bursada sokak ortasında dehşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Genç bir erkekle ile kız, sokak ortasında tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenmeyen erkek, genç kızı darp etmeye başladı. Vücuduna defalarca yumruk darbesi alan genç kız, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Zaman zaman genç kızı, saçından da sürükleyen şüpheli, bir süre sonra genç kızı da alarak gözden kayboldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ve genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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