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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
10.03.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Bursa'da skandal! 700 yıllık ağaçları bakın neden yakıp, kestiler...

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Bursa'da skandal! 700 yıllık ağaçları bakın neden yakıp, kestiler...

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçları, arıları kovmak için ateş yakılıp, dalları hızarla kesilerek tahrip edildi.

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  • Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
  • Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
  • Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
  • Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrildi. Diğeri ayakta olan devasa büyüklükteki servilerin gövdesinde hızar makinesi ile derin kesikler açıldığı ve her iki ağacın gövdesinde derin yanıklar olduğu görüldü. 6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edilen 6 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki servilerin gövdesinde arıları kovmak için ateş yakıldığı öğrenildi.

Elbeyli Köyü Muhtarı Hasan Ünal, "Bu serviler 700 senelik. Gövdelerinde ateş yakılmış. Müze Müdürlüğü buradaki ağaçların varlığından haberdar, ancak ilgilenen yok" dedi.

Fotoğraf tutkunu Ali Aşık ise, "Tesadüfen arkadaşlarımdan Elbeyli'de tarihi servi ağaçları olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim. Gerçekten inanılmaz bir doğa harikası. Özellikle doku çalışması açısından önemli. Muhteşem bir eser diyebilirim. Kötü tarafı ise yanmış durumda. Buranın koruma altına alınması gerekmekte. Yetkililerin bu konuda ilgisiz kalması çok üzücü" dedi.

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