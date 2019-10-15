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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Bursa'da sis faciası

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Bursa'da sis faciası

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilçe merkezine ceviz satmaya giden pazarcıların bulunduğu minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, camdan fırlayan 2 kişi de ağır yaralandı.

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  • Bursada sis faciası
  • Bursada sis faciası
  • Bursada sis faciası
  • Bursada sis faciası
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Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre kala Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz satmaya giden Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, Orhaneli istikametinden Bursa istikametine hafriyat taşıyan Ahmet Balı idaresindeki 16 N 9362 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursada sis faciası



Görüş mesafesinin 5 metreye kadar indiği yoğun sisin neden olduğu iddia edilen kazada, hurdaya dönen minibüs içerisinde sıkışan pazarcı Ahmet Bake (64) hayatını kaybederken sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ağır yaralı halde Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası minibüsten çıkarılan Ahmet Bake'nin cesedi morga kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar Yaşar Bağcı ve Hayriye Altın 112 ekipleriyle Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürerken, kamyon sürücüsü Ahmet Balı, ifadesi alınmak üzere gözetim altına alındı.

Pazara giden minibüsten Karayoluna dökülen cevizler temizlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından toplandı.

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