Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde bulunan Bursa Adliyesi yanındaki Avukatlar İş Hanı’nın çatısında kuvvetli lodos nedeniyle kayma oldu. Çatının durumunu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş hanının önündeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye gelen görevliler, çatıyı onarma çalışmalarına başladı.