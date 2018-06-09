Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bursa’da servis midibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

    Bursa’da servis midibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

    DHA
    09.06.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Bursa'da şarampole devrilen servis midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı.

    Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii’nde meydana geldi.

    Mehmet Ali A., yönetimindeki 16 S 1418 plakalı servis midibüsü, Gemlik’ten binen fabrika işçilerini evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Midibüs, Dürdane rampasında geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yan yatan midibüste, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 9 yaralı, Bursa ve Gemlik’teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: şarampol , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri