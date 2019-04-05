Bursa'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını belirtti. Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. İYİ Parti Uşak İl Başkanlığının merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından geçersiz oyların sayımına başlandı.
Bozbey, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtti.
"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlarla bizim elimizdeki veriler arasında tutarsızlıklar tespit edildi." ifadesini kullanan Bozbey, gülümseyen bir Bursa umuduyla sandığa koşan her vatandaşın oyunun kendilerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam ettiklerini aktardı.
İçinde bulundukları süreç hakkında bilgi veren Bozbey, şunları kaydetti:
"Özellikle geçersiz oyların sayısının fazlalığı ve diğer şaibeli hususlarla ilgili olarak, İlçe Seçim Kurullarına itiraz başvurularımızı gerçekleştirdik. İlçe Seçim Kurullarının itiraz başvurularımızı reddetmesi üzerine bu kez İl Seçim Kurulu nezdinde itirazımızı gerçekleştirdik. En geç pazartesi gününe buradan olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz."
DENİZLİ'NİN 3 İLÇESİNDE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak belediye başkanlığını kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar tekrar sayıldı. Sayım sonucu CHP adayı Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı.
Honaz'da 3 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
BABADAĞ VE BAKLAN İÇİN İL SEÇİM KURULUNA BAŞVURULDU
Kesin olmayan sonuçlara göre, Babadağ ilçesinde CHP adayı Ali Altı'nın pazar günü yapılan seçimde 17 oyla kazanması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası 21 sandıkta oylar yeniden sayıldı.
Dün tamamlanan sayım sonucuna göre CHP adayı Ali Altı 1718, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen ise 1703 oy aldı.
Babadağ ilçesinde 15 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle İl Seçim Kuruluna başvurdu.
İYİ Parti de Baklan ilçesinde, AK Parti'li Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı seçimde oyların tekrar sayılması için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulunca itirazı kabul edilmeyen İYİ Parti, bugün İl Seçim Kuruluna seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz başvurusunda bulundu.
UŞAK'TA GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINA BAŞLANDI
Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, Kırklareli Merkez'de bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında tercih mührü basılması sebebiyle sandık kurullarınca oyların geçerli kabul edilmesine yapılan itirazları ve oyların yeniden sayılması ile bu hataların iptal edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti.
Kırklareli'nde sandık kurulu bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında mühür basılan pusulaları da geçerli saydı.
Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kuruluna bu şekildeki pusulaların geçerli sayılmasına itiraz edildi. İtirazda oyların yeniden sayılması ve bu hataların iptal edilmesi istendi. İlçe seçim kurulu başvuruyu kabul ederek, Kırklareli Merkez'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Bu karara da itiraz edilmesi üzerine Kırklareli İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve sayımı durdurdu.
Bunun üzerine MHP, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılması, ilçe seçim kurulu kararı uyarınca sayım ve döküm işleminin gerçekleştirilmesi talebiyle YSK'ye başvuruldu.
YSK, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılarak, Kırklareli Merkez Seçim Kurulu kararı uyarınca işlem yapılmasına, sayım ve döküm işleminin devam etmesine karar verdi.
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