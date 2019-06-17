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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
17.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Bursa'da satırlı dehşet! Olayı duyan 100 kişi...

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Bursa'da satırlı dehşet! Olayı duyan 100 kişi...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • Bursada satırlı dehşet
  • Bursada satırlı dehşet
  • Bursada satırlı dehşet
  • Bursada satırlı dehşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen cumartesi akşamı İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B. (31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G. (30) arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgada satır kullandığı tespit edilen Engin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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