Bursa'da sahur kaçta? İl il imsakiye saatleri
Mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber, yurt genelinde milyonlarca vatandaş ilk sahurunu bu gece yapacak. Oruç ibadetini idrak etmeyen isteyenler 2019 sahur saatlerini merak etmeye başladı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar da imsakiye ve sahur vakitlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda öğrenmek istiyor. Peki, Bursa'da sahur kaçta yapılacak? İşte, İl il imsakiye saatleri.
Rahmetlerle dolu manevi güzelliklerin bulunduğu ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) başlayacak ve vatandaşlar ramazan ayını karşılayacak. Ramazanın ilk sahuruna saatler kala Bursa'da yaşayan vatandaşlar da Bursa sahur saatlerini araştırmaya başladı. İşte, il il imsakiye saatleri ve bilgileri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|04:14
|05:52
|13:06
|16:56
|20:09
|21:40
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:12
|05:51
|13:05
|16:57
|20:10
|21:42
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:11
|05:50
|13:05
|16:57
|20:11
|21:43
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:09
|05:49
|13:05
|16:57
|20:12
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:07
|05:48
|13:05
|16:57
|20:13
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:06
|05:47
|13:05
|16:58
|20:14
|21:48
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:04
|05:46
|13:05
|16:58
|20:15
|21:49
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