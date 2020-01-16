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Abdullah Çibir (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

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Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde narkotik köpeği Galya'da her yeri didik didik aradı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 700 polis, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi ve Roman vatandaşların yaşadığı bölgede şafak operasyonu yaptı. Operasyonda Polis Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla açılmayan kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri ve narkotik köpeği 'Galya' evleri ve iş yerlerini didik didik aradı. Farklı adreslere eş zamanlı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gün aydınlanmadan karşısında narkotik polisini gören zanlılar büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

 

Bursada şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursada şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

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