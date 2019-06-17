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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ - Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
17.06.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Bursa'da şafak baskını

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Bursa'da şafak baskını

BURSA'da bin polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı olan ve 'Çekirge' ismi verilen operasyon için  sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Bursada şafak baskını


İl genelinde yaklaşık 75 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda bin polis görev aldı.

Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

BEBEK BEŞİĞİNE UYUŞTURUCU SAKLADI 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Düzenlenen şafak operasyonunda Z.T. isimli kadına ait evde bulunan bebek beşiğinde yapılan arama sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T., bir gazetecinin "Neden uyuşturucu sattınız, pişman mısınız?" sorusuna, "Sen çektiğin için uyuşturucu sattım, ben uyuşturucu satmadım ki pişman olayım" yanıtını verdi.

Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

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