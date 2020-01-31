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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Bursa'da panik anları kamerada

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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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  • Bursada panik anları kamerada
  • Bursada panik anları kamerada
  • Bursada panik anları kamerada
  • Bursada panik anları kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşımacılığı yapan Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, garaja giriş yaptığı sırada Emel Aşık'a (53) çarptı. Yaralanan Aşık, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada panik anları kamerada

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