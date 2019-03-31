Bursa seçim sonuçları gelmeye başladı.. İşte Bursa'da son durum ve oy oranları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı... İşte Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk bilgilere göre Bursa’nın seçim sonuçları ve ilçelerin oy oranları...
Türkiye’de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi. Bursa'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.
Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçin kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor.