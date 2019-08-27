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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
27.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Bursa'da ortalık karıştı! Gören telefona sarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. 

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  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
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Olay, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem A. (42) ve oğlu Kenan A. (18), iddiaya göre, daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet C.'nin (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba- oğul ile Ahmet C. arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet C.'nin oğlu Alper C.'nin (24) de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Ahmet C., Alper C., Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A., silahla vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet C. ile oğlu Alper C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, dükkanda yaptığı arama sonucu ruhsatsız 2 tabanca ve 14 boş kovan buldu. İlk belirlemelere göre, silahların Kerem A. ile Ahmet C. tarafından ateşlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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